Dormir: O Adria Santa Ana (Calle Nuñez de Arce 15; http://www.hostaladriasantaana.com/) combina quartos do século 19 com um design moderno e mimos como Wi-Fi gratuita. Diária: € 70.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comer: No Barrio Salamanca, o menu do dia custa 8,50 na cafeteria da Fundação Juan March (Castelló 77). Jante na Casa Labra (Tetuán 12), aberta em 1860. Peça tapas - as melhores têm bacalhau na receita e custam de € 0,80 a € 1,25. Para acompanhar, cerveja ( 1,10) ou vinho ( 0,95). Termine com pepito de ternera (€ 5), um sanduíche de carne. Total: € 28,50 ( 8,50 pelo almoço mais € 20 pelo jantar).

Comprar: A Calle Toledo lembra as antigas ruas comerciais, com lojas das mais diversas especialidades. Destaque para a Blas Martín (Toledo 44), que vende frutos do mar enlatados com rótulos retrôs. Por € 15 cada, você leva 1 quilo do melhor atum, gulas (um tipo de enguia) e mariscos, num total de € 45.

Curtir: Na badalada Makita (Don Pedro 20), localizada no bairro boêmio de Las Vistillas, as caipirinhas (sim, caipirinhas!) vêm em taças enormes e custam € 7,50. Para embalar a noite, duas saem por € 15.

Economizar: O Museu Do Prado é grátis nos fins de tarde e o Reina Sofia, aos sábados à tarde e domingos de manhã. Dicas de eventos gratuitos em http://www.madridfree.com/ e http://www.gospain.about.com/.

Valor total: € 158,50

Veja também:

Dez cidades. Com muito ou com pouco

Paris

Lisboa

Roma

Londres

Amsterdã

Berlim

Dublin

Praga

Copenhague

POR € 1.000

Dormir: Bem localizado, o Hotel Villa Magna (Paseo de la Castellana 22; http://www.hotelvillamagna.com/) tem quartos luxuosos, fitness center e restaurante comandado pelo estrelado chef basco Enetko Atxa. Diárias: € 375 no quarto duplo.

Comer: Depois de 20 anos em atividade, o chef Andrés Madrigal ganhou uma estrela Michelin em seu Alboroque (Atocha 34; http://www.alboroque.es/), aberto há dois anos. Frutos do mar dominam o menu. O despojado Estado Puro (Plaza de Canovas del Castillo 4) tem cozinha inventiva, com tapas de alto estilo. Almoço a € 25 e jantar, € 125. Total: € 150.

Comprar: A grife espanhola Loewe (Serrano 34 e 26; http://www.loewe.es/) é especializada em couro e vende releituras de peças clássicas criadas pelo designer Stuart, como a bolsa de crocodilo Amazônia ( 5.600) e a bolsa Calle (rosa-choque, € 650). Se quiser gastar menos, uma toalha de praia sai por "módicos" € 150.

Curtir: Bares de hotéis voltaram a ser uma opção para coquetéis em Madri. No verão, o terraço do Hotel Urban (Carrera de San Jeronimo 34; http://www.derbyhotels.com/) é bastante agradável. Lá mesmo há também o Glass Bar, com seu indefectível Fressini (champanhe com morangos, dois a € 25).

Gastar: Um drinque de € 31 é uma extravagância, a menos venha acompanhado de um show de flamenco de 90 minutos, como ocorre na Casa Patas (Cañizares 10; http://www.casapatas.com/).

Valor total: € 731