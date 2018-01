Pacotes em conta para maio de 2017

SALVADOR (BA) - 3 noites

Com o buscador do site QueroViajar.com, a passagem aérea, voando Avianca (ida e volta de Guarulhos), custa R$ 438. São mais R$ 440 (R$ 220 para cada um) para duas pessoas se hospedarem em hotel na região da Barra, com avaliação 8 pelo Booking.com. A média de gastos com alimentação fica em torno de R$ 231 para três dias, mais R$ 20 em passeios como Elevador Lacerda, Igreja de São Francisco e o Museu Náutico, no Farol da Barra. Total: R$ 926,25.

Dica importante: De maio a julho é época de chuvas em Salvador. Prepare um plano B para substuituir a praia.

CURITIBA (PR) - 3 noites

Encontramos passagem a R$ 150 no Viajanet, voando Latam a partir do Aeroporto de Congonhas. Em pesquisa no Hoteis.com, o Hotel Nikko fica no centro, tem aspecto acolhedor e avaliação excelente no Trip Advisor – três noites para o casal ficam em R$ 488,25 (R$ 244,15 por pessoa). Faça o passeio de trem até Morretes pela Serra do Mar (R$ 119 o adulto no serraverdeexpress.com.br). Em Curitiba, o ônibus turístico leva às atrações principais – comprando a carteira com tíquetes para cinco atrações (R$ 40) pode-se desembarcar e embarcar várias vezes ao longo do dia. Total: R$ 553,15.