Maio é mês de...

Todos os domingos até o dia 23, comida típica, música e dança fazem parte desta celebração na francesa Nice. Tradição que a capital da Côte D"Azur herdou de uma comemoração pagã durante a qual era homenageada a Deusa Terra. Os principais eventos - degustação de receitas tradicionais e apresentações culturais - ocorrem no Parque Cimiez. Mais: www.nicetourisme.com.

12 Museu Florence

Depois de uma revitalização que começou em setembro do ano passado e custou 1,4 milhão de libras (cerca de R$ 3,75 milhões), o Museu Florence Nightingale será reaberto em Londres. Este

ano marca o centenário da morte da enfermeira britânica que ficou famosa por trabalhar para melhorar as condições sanitárias nos hospitais militares durante a

Guerra da Crimeia. Mais informações no site: www.florence-nightingale.co.UK.

15 Noite dos Museus

Abertos até a madrugada e com entrada gratuita, os principais museus da França, Espanha, Itália, Portugal, Eslovênia e outros países europeus convidam a uma noite cultural, com direito a programação especialmente elaborada para a data. Os horários variam de acordo com cada museu. Confira a programação em nuitdesmusees.culture.fr.

15 Festa della Sensa

O festival mais antigo de Veneza tem suas origens no século 12. Relata-se que o Duque Ziani mediou diálogos entre o Papa Alexandre III e o imperador romano Frederico Barbarruiva - nestas conversas, Veneza teria obtido mais autonomia política e econômica. Com o tempo, a festa ganhou novo significado: o de um "casamento com o mar", como forma de reconhecer a intensa ligação da cidade com o oceano. Um cortejo de gôndolas e feira de antiguidades, artesanato e comida na Praça São Marcos (com duração de 15 dias) fazem parte das celebrações. Além de festas em teatros e hotéis e cardápios especiais nos restaurantes. Mais: comune.venezia.it.

21 Rock in Rio Lisboa

Em cinco dias alternados até 30 de maio, o festival levará uma eclética seleção de artistas aos palcos montados na capital portuguesa. O line up inclui a estrela pop Shakira, o ídolo Elton John, os modernos 2 Many DJs e a brasileira Ivete Sangalo. Ingressos custam desde 58. Veja a programação no rockinriolisboa.sapo.pt.