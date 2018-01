maio é mês de ...

São Luiz do Paraitinga festeja o Divino Espírito Santo com novenas, procissões, shows, apresentações de congada, moçambique, danças e fitas, cavalhada, pau de sebo e bonecos gigantes até o dia 19 (saoluizdoparaitinga.sp.gov.br). A procissão de encerramento, às 16 horas, é a mais aguardada e termina com fogos de artifício. Haverá distribuição de afogado no dia 11, às 20 horas, e no dia 18, ao meio-dia. Outra festa famosa do Divino ocorre em Pirenópolis, Goiás, de 10 a 18.

24 Pinhão com música Na 25ª Festa do Pinhão de Lages, em Santa Catarina,

o pinhão parece ser coadjuvante. Difícil mesmo competir com tantas atrações reunidas em dez dias de evento: Fábio Jr., Gilberto Gil (foto), Zezé di Camargo e Luciano, Fernando

e Sorocaba, Thiaguinho, Só Pra

Contrariar, Naldo, Carrossel e

Patati e Patatá. Ao todo, serão mais de 100 shows divididos em três palcos (R$ 20 a R$ 40 por data), com entradas gratuitas nos dias 24 e 27 (festadopinhao.com).

4 Apresentações de dança

Rio de Janeiro e Curitiba recebem companhias de dança inéditas na América Latina no Festival O Boticário na Dança (www.oboticarionadanca.com.br) - caso da belga Peeping Tom (foto). No Rio, o evento tem base no Teatro Municipal de 4 a 8 (R$ 30 a R$ 100); na capital paranaense, de 7 a 9, no Teatro Guaíra (R$ 30 a R$ 50). Os espetáculos também passam por São Paulo.

3 Festival das tulipas

A cidade de Ottawa estará em

festa de 3 a 20 de maio. É quando ocorre a 61ª edição do Festival das Tulipas no Canadá (tulipfestival.ca). Durante esse período, haverá concertos noturnos gratuitos do lado de fora do Ottawa City Hall (numa área conhecida como Tulip Plaza), palestras, apresentações de artistas de rua, espetáculos étnicos e folclóricos, shows pirotécnicos, passeios de bicicleta pela Rota da Tulipa, desfile de carros antigos e, como não poderia faltar, exposição de tulipas. Muitos restaurantes da cidade terão menus especiais no período.

1º Celebração da primavera

A tradicional Fête des Mai, que celebra a primavera em Nice (nicetourisme.com), agita a cidade francesa até dia 26. Durante o mês, os Jardins des Arènes de Cimiez terão degustação de especialidades gastronômicas da região, espetáculos folclóricos, shows e entretenimento para várias idades, com brinquedos infláveis. Leia mais sobre Nice na página 8.

18 Noites no museu

Para estimular o acesso à cultura, museus europeus abrem suas portas à noite no Dia Internacional dos Museus (18). Além de passeios sensoriais e visitas guiadas, a programação é extensa, com concertos, animações e leituras. Mais de 3 mil espaços em vários países abrem gratuitamente na Noite Europeia dos Museus (nuitdesmusees.culture.fr). No Reino Unido, as atividades começam no dia 16 (culture24.org.uk).

1º Fãs de aventura

Em sua 15ª edição, a Adventure Sports Fair terá um dia extra de feira e mais atividades interativas para o público que visitar o Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo (R$ 15, adventurefair.com.br). As novidades são pista street e minirrampa de skate. Mas haverá também pista de snowboard, arvorismo, escalada, stand up paddle, tanque de mergulho e para caiaque. A feira, que ocorre até dia 5, terá ainda novos setores de corridas e esportes de prancha, além dos tradicionais espaços sobre destinos e equipamentos.