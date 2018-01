Maior parque de flores do mundo volta a abrir e colore a Holanda

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma ao lado da outra, elas formam um mar de aquarela. Há de todas as cores: amarelas, vermelhas, azuis, rosas, brancas, laranjas... Também há aquelas que brincam de misturar os tons com o único objetivo de ganhar destaque no meio da multidão. Afinal, são cerca de sete milhões de tulipas espalhadas pelo Keukenhof (keukenhof.nl/en), maior parque de flores do mundo.

Localizado na cidade de Lisse, na Holanda, a 30 quilômetros da capital Amsterdã, o local voltará a abrir as portas pela 66ª vez entre os dias 20 de março e 17 de maio. É a chegada da primavera que atrai aos seus jardins aproximadamente 800 mil pessoas todos os anos. Caminhar pelos 32 hectares de campo florido é, além do prazer e da calmaria, um exercício de história. Principal símbolo do país, as tulipas chegaram ao território durante o século 16 e caíram no gosto popular ao longo dos dois séculos seguintes, durante a Era de Ouro.

O Keukenhof reserva também exposições, um moinho típico, um labirinto, shows e outras atividades, incluindo paradas para forrar o estômago em seus restaurantes, lanchonetes e quiosques. Além disso, é imperdível conferir a homenagem aos 125 anos da morte de Vincent van Gogh. O colorido das tulipas formam um mosaico de 250 metros quadrados que reproduz um autorretrato do pintor. As obras do filho ilustre da Holanda também inspiram uma das exposições do parque, no pavilhão Oranje Nassau.

É possível chegar até lá de ônibus se você for um turista independente. Os ingressos custam 8 euros para crianças de 4 a 11 anos e 16 euros para adultos e podem ser comprados pela internet para evitar filas (adquira o seu aqui: oesta.do/parqueholanda). Mas, se você estiver planejando visitar a Holanda com uma agência até maio deste ano, procure por pacotes que incluam Lessi no roteiro de cidades.

Ficando por Amsterdã, a Mak Tour (maktour.com.br) tem pacote de 4 noites com café da manhã, aéreo, translado, transporte para Keukenhof e assistência viagem a partir de 2.700 euros por pessoa. A CVC (cvc.com.br) também leva para a capital holandesa, com passeio ao campo de flores: são 4 noites em Amsterdã com café da manhã e aéreo a partir de 1.575 euros por pessoa em quarto duplo.

Agora se seu plano for rodar por mais lugares, na Schultz (schultz.com.br) há dois pacotes mais ousados e que incluem excursão guiada ao parque das tulipas. O "Flores" leva para Amsterdã, Utrecht e Lelystad, nos Países Baixos. São 6 noites em quarto duplo e com café da manhã em hotéis 3 ou 4 estrelas, translado e passeios de trem e a pontos turísticos a partir de 699 euros por pessoa, sem aéreo. Já o "Flower Power" oferece 8 noites em hotéis de Amsterdã, Bruxelas e Paris (todos com café da manhã e 4 estrelas), translado, city tour, passeios de trem e cruzeiro desde 1.615 euros por pessoa em apartamento duplo; sem aéreo.