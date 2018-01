Mais de cem novas estátuas para o exército de Xian Se o exército de terracota do imperador chinês Qin Shi Huang já contava com mais de 8 mil homens, arqueólogos de Xian celebram um reforço de mais de 100 combatentes à tropa, encontrados após escavações no mês passado. O potencial de descoberta ainda é enorme, já que boa parte da região não foi explorada.