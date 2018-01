Mais de Fantasyland

Não é apenas a estátua do vaidoso personagem, aquele que quer se casar com Bela, que marca presença em frente à Taverna do Gastão - basicamente uma lanchonete.

O próprio surge várias vezes ao dia, em carne, osso e topete

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Branca de Neve

A ampliação da Fantasyland será concluída em 2014, quando forem removidos os tapumes que escondem as obras da montanha-russa da Branca de Neve e dos sete anões, com percurso por dentro da mina

Orelhas em pé

De tão querido, inclusive

dos adultos, o carrossel voador do elefantinho Dumbo ganhou um clone: agora são dois brinquedos lado a lado, girando em sentidos opostos. Uma tentativa de diminuir as filas sempre quilométricas na atração