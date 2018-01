Mais de vinte séculos de história da arte

Galerias e museus também não faltam. Em Milão, imperdíveis são as coleções do Palazzo Reale (comune.milano.it), da Galeria d'Arte Moderna (gam-milano.com) ou do Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (museoscienza.org). Em Roma, a oferta também é grande, com destaque para a Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Corsini (galleriaborghese.it) e o Museo Vaticano (museivaticani.va).

Em Nápoles, destaca-se o Museo San Martino (museosanmartino.campaniabeniculturali.it), Em Turim, a visita à Galeria d'Arte Moderna (gamtorino.com) oferece panorama importante da produção contemporânea, fato para o qual chama atenção o artista Antonio Peticov. "Na Itália, não precisamos nos limitar a ver as obras dos grandes mestres do passado. Há uma atenção importante com a produção do nosso tempo e ter contato com ela é fundamental no desenvolvimento da sensibilidade artística", diz. / JOÃO LUIZ SAMPAIO