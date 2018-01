Mais duas paradas estratégicas

Quer conhecer mais obras de Domènech? A cerca de 130 quilômetros de Barcelona, na cidade de Reus, fica a belíssima Casa Navas. O interior da construção vai encantá-lo assim que entrar: trata-se de um minúsculo jardim feito com mosaicos, vidro e pedra esculpida. No restante da casa, cada coluna tem um motivo floral diferente - a maioria dos cômodos está com a exuberante mobília original, feita por artistas como Gaspar Homar.

Fora do centro de Reus, a pedida é conhecer o Pere Mata Institute, construído para funcionar como hospital para doentes mentais, em 1898. Atualmente, os turistas podem visitar um dos seis pavilhões do complexo, justamente o que foi desenhado para receber pacientes ricos e ilustres, como explica o guia durante o tour de 90 minutos.

O pavilhão dos homens, suntuosamente decorado, tem um grande salão, espaço para jantares formais e sala de bilhar. Só um detalhe impede que o complexo seja confundido com um clube: as janelas de vidro foram reforçadas com ferro, para impedir a saída dos pacientes.

Canet de Mar. Apenas 80 quilômetros separam Barcelona da costeira Canet de Mar, onde podem ser vistos três prédios de Domènech. A mãe do arquiteto era da região e ele manteve uma casa ali. Hoje, o imóvel abriga um museu com seus desenhos e peças de mobiliário. Do outro lado da rua fica o clube cultural Ateneu Canetenc, convertido em livraria.

Mas a melhor parada talvez seja a Casa Roura. Erguida para lembrar uma fortaleza, ela virou restaurante. Aproveite para se deliciar com o menu de almoço, por 13,50. O prato de macarrão com frutos do mar é delicioso.

O tour termina onde Domènech provavelmente aprendeu a amar a arquitetura medieval: a casa de sua mãe. O Castell Santa Florentina, encarapitado nas montanhas que dominam Caner, pertence à família Montaner há séculos.