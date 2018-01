Mais Fantasyland

Por causa da popularidade do brinquedo, a Disney decidiu construir outro carrossel em que se pode pegar uma carona com Dumbo. A espera fica agora em uma tenda de circo, em que cada visitante recebe um pager que avisa quando chega a vez de voar. Há playground e atrações interativas

4 Nos domínios da Fera

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grandioso restaurante Be Our Guest reproduz os ambientes do castelo da Fera - inclusive o salão oval e o quarto da ala oeste, que guarda o segredo do dono do lugar. O menu é inspirado na culinária francesa. Para ser recebido pelo anfitrião, agende pelo aplicativo MyDisneyExperience

5 Coadjuvantes mirins

Na atração Contos Encantados com Bela, as crianças são convidadas a participar da narração de histórias feita pela princesa na biblioteca da Fera. Objetos como a Senhora Guarda-roupas e o Candelabro têm movimentos e falam. Há sessão de fotos no fim

2 Hall das princesas

Cinderela e Rapunzel estão sempre por aqui e costumam receber convidadas ao longo do dia, como Anna e Elsa (Frozen), Aurora (Bela Adormecida), Branca de Neve, Jasmine (Aladim)... A ideia é fazer os visitantes se sentirem em um conto de fadas. E é justamente isso o que acontece

1 Pequena Sereia

Mergulho musical com Ariel e 183 personagens do filme. Uma grande festa com tartarugas, caranguejos, polvos e peixes que dançam e tocam saxofone. Dura pouco mais de 5 minutos e é embalada por trechos originais da trilha sonora vencedora do Oscar de 1989, entre elas No Fundo do Mar