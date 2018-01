Mais passeios

Indicada para quem gosta de se sentir mais perto da natureza. Destaque para a reserva de avifauna onde vivem mais de 80 tipos de aves. Há flamingos, patos e cisnes, entre outras. As trilhas são sinalizadas e trazem informações sobre as espécies locais. Também conta com um herbário

4 Arte ancestral

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O legado cultural dos primeiros habitantes da região está gravado na Cueva de las Manos, que reúne pinturas rupestres de mais de 9 mil anos tombadas pela Unesco. Minerais da região foram usados na obtenção de diferentes tonalidades. Faça o passeio com guia

2 A pé ou na rota

Na província de Santa Cruz fica a capital argentina do trekking, El Chaltén (elchalten.com; foto), onde há inúmeras possibilidades de circuito. Ali também começa a Ruta 40, rodovia que atravessa o território argentino de sul a norte em mais de 5 mil quilômetros de paisagens estonteantes

1 Escalada

Alguns dos picos mais desafiadores do planeta estão na região. Os cerros Fitz Roy, Chaltén e Torre superam os 3 mil metros acima do nível do mar. Expedições aos cumes são recomendadas para quem tem experiência e devem ser feitas com guias