Mais quatro endereços pra escolher um lar

Com quase 216 milhões de page views no ano passado, é uma ótima opção para encontrar um lar temporário nos países europeus que os brasileiros mais visitam - como Espanha, Inglaterra, Portugal, Alemanha e França, sede do site. Disponível em sete idiomas - português inclusive, apesar de a tradução automática ter lá seus defeitos -, o Homelidays tem imóveis em 160 países. A busca pode ser filtrada por tipo de alojamento: apartamento, casa de fazenda, chalé e barco são algumas opções.

Crashpadder

crashpadder.com

Foi criado há dois anos, em Londres, e sua cobertura tem a própria Inglaterra como foco - mas há opções em cerca de 60 países. Na capital inglesa, onde é uma sorte encontrar um hotel razoável por menos de 100 por noite, uma pesquisa no Crashpadder resulta em quartos a partir de 15. Nas cidades do norte, como Manchester e Leeds, você pode pernoitar na casa de um morador por 10.

Roomorama

roomorama.com

Acomodações de alto nível, principalmente em Nova York, são o foco do site, também fundado há dois anos. Há alternativas em outras 35 localidades, como Barcelona, Amsterdã e Cidade do Cabo.

iStopOver

istopover.com

Criado há apenas um ano e baseado em Toronto, no Canadá, se especializou em alugar apartamentos durante grandes eventos, como a Copa do Mundo recentemente encerrada na África do Sul. Sua área de cobertura inclui América do Norte e Europa, por preços que variam de 10 a 8 mil a diária. / COM NYT