Mais que 15 minutos de puro Andy Warhol Você certamente vai precisar de mais que 15 minutos para conseguir apreciar, ao vivo, as obras de Andy Warhol espalhadas por museus e galerias mundo afora. Do obrigatório MoMA, de Nova York, ao desconhecido Warhol City, na Eslováquia, de onde os pais dele emigraram no início do século 20. No sábado, os trabalhos do maior expoente da pop art chegaram à Pinacoteca de São Paulo com a mostra Mr. America.