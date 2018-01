Mais que inglês e espanhol

.

Uma boa maneira para tirar suas dúvidas sobre o melhor curso para você e até para escolher a escola são as feiras promocionais. A EduCanadá, que ocorre neste fim de semana no Shopping Frei Caneca, em São Paulo, receberá representantes de 40 instituições do país. Mais informações no site www.educanada.com.br ou com o Centro de Educação Canadense (www.studycanada.ca/brasil).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A entrada é gratuita.

Mas se você ainda não escolheu o destino, o Salão do Estudante pode ajudá-lo a se decidir. A feira será realizada dias 19 e 20 no Hotel Intercontinental (Alameda Franca, 1.123), em São Paulo. Há seminários e palestras, bate-papo com ex-intercambistas e opções até para quem está em busca de fazer um doutorado, MBA e cursos técnicos.

A entrada é gratuita para quem imprimir o convite no site www.salaodoestudante.com.br e custa R$ 10 para quem comprar na hora.

Au Pair

Quem: jovens de 18 a 27 anos que querem aperfeiçoar um idioma e ganhar dinheiro. É preciso gostar de crianças. Algumas vezes, homens são aceitos

Melhor época: o ano todo. Normalmente, as famílias preferem que o contratado fique um ano

Preço médio: US$ 500 a US$ 1 mil. A hospedagem é na casa da família empregadora, que ainda paga a passagem aérea

Vantagens: o preço Desvantagens: é preciso se adaptar aos costumes da família

Principal destino: EUA

Combinados

Quem: ótimo para os que, além de investir em um idioma, querem aprender flamenco, moda, surfe...

Melhor época: o ano todo

Preço médio: US$ 2 mil, mas varia de acordo com a modalidade procurada

Vantagens: obter conhecimento em dobro e trocar experiências com pessoas que têm os mesmos interesses

Desvantagens: pode ser cansativo comprometer seu dia inteiro com cursos, além de restringir o tempo para fazer turismo

Principais destinos: Espanha (flamenco), Itália (moda), Austrália (surfe)

Públicos específicos

Quem: há modalidades para famílias, profissionais de várias áreas, pessoas com mais de 50 anos, público GLS...

Melhor época: algumas escolas reservam datas específicas para atender esses segmentos, mas há programas distribuídos ao longo do ano. Informe-se com a agência de intercâmbio

Preço médio: sai por a partir de US$ 1.500 - o valor varia muito de acordo com o tipo procurado

Vantagens: encontrar pessoas com os mesmos interesses e trocar experiências

Desvantagens: dependendo do curso escolhido, será preciso sair do Brasil com um bom nível do idioma. Alguns exigem certificados de proficiência, como o Toefl

Principais destinos: Itália, Argentina, Inglaterra

High School

Quem: estudantes matriculados no Ensino Médio

Melhor época: de acordo com o ano letivo do país. Nos EUA, as aulas começam em agosto e, no Canadá, em setembro. Na Austrália, o calendário é parecido com o brasileiro. É preciso ficar no mínimo seis meses

Preço médio: de US$ 6 mil a US$ 12 mil, sem passagem aérea. A hospedagem costuma ser em casa de família

Vantagens: desenvolver independência e maturidade

Desvantagens: pode ser difícil retomar os estudos no Brasil. A saudade de casa, às vezes, pesa muito

Principais destinos: EUA, Canadá, Austrália

Trabalho

Quem: para aqueles que já têm algum conhecimento do idioma e querem adquirir experiência profissional fora do País. Nessa modalidade, não há aulas em escolas

Melhor época: há programas específicos para os

EUA nas férias brasileiras de verão

Preço médio: US$ 1.500. Você sai do Brasil com emprego garantido

Vantagens: aprender na prática e juntar dinheiro

Desvantagens: algumas pessoas não conseguem se desenvolver muito no idioma

Principais destinos: EUA, Canadá, Austrália

QUEM LEVA

Uma agência pode ajudá-lo a organizar e até a escolher o curso. A Belta, associação que reúne empresas de intercâmbio, reúne dicas e promoções. Confira algumas:

Belta: (0--11) 3254-4333; www.belta.org.br

Bex: (0--11) 3044-5040; www.bex.tur.br

CI: (0--11) 3677-3600; www.ci.com.br

ConnectionLine: (0--11) 3285-6691; www.connectionline.com.br

EF: (0--11) 2122-9000; www.ef.com

Friends in the World: (0--11) 3894-9403; www.friendsintheworld.org.br

SIS: (0--11) 3062-6333; www.sis-intercambio.com.br

STB: (0--11) 3038-1555; www.stb.com.br

Yázigi Travel: (0--11) 2132-9600; www.yazigitravel.com.br