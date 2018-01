Mais que uma noz Até ir a Noto, vilarejo barroco na Sicília, a amêndoa sempre foi para mim apenas mais uma noz. Mas a granita de amêndoa do Caffe Sicilia (infioratadinoto.it/ caffesicilia.html), loja de massas fundada em 1892, deixou claro que eu ficara preso a uma ponta do espectro. O preparado com gelo raspado era floral e delicado, com um sabor indescritivelmente elegante que permanecia no fundo da boca. Os aromas evocavam antes perfumes sutis que nozes açucaradas. Nunca encontrei outra tão etérea. O segundo lugar foi a Scardaci Pasticceria (Via Santa Maddalena 84), em Catânia. / OLIVER STRAND