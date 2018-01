Mais refinada. Menos baladeira

O principal atrativo de Fort Lauderdale, na Flórida, já foi a proximidade de Miami. Mas a cidade que ganhou o apelido de Veneza americana, graças a seus 350 quilômetros de canais navegáveis, conquistou a fama de ser ótima opção para famílias e ter mais classe que sua vizinha badalada. Além de contar com uma igualmente bem-sucedida mescla de praias, compras e bons restaurantes.

Em outras das inevitáveis comparações - afinal, apenas 40 quilômetros separam as duas -, a vida noturna não está tão no foco de Fort Lauderdale. Ainda assim, a cidade recebe levas de jovens em busca de agito. Por outro lado, o tráfego pesado nas ruas e a onda de hip hop que desagrada a muitos em Miami não chegaram por lá.

Com 180 mil habitantes, Fort Lauderdade também fala espanhol quase tanto quanto inglês. Um sabor latino que, no ano passado, foi antídoto para o amargo impacto da crise econômica. Mesmo no auge da turbulência, brasileiros, mexicanos, colombianos e outros hermanos não abandonaram a Flórida.

As compras, claro, são um hit. Centralizadas principalmente no afastado e enorme outlet Sawgrass Mills e no refinado Shopping Galleria. Há, ainda, as charmosas lojas de Las Olas Boulevard, mais caras e menos frequentadas pelos visitantes. Las Olas também reúne cafés, bares e restaurantes. É uma longa via que pode ser cortada de carro, táxi ou a pé, para quem topa encarar o calor.

Calor intenso, diga-se. Apesar de mais ameno que no interior da Flórida, o clima é quente e úmido, o que torna desconfortáveis as aventuras por lugares abertos até agosto, quando a temperatura atinge o auge, na casa dos 30 graus. A parte boa: até novembro, quando o calorão persiste, os preços ficam mais baixos. Depois disso, viajar para lá pode ficar caro.

Mas como é quente o ano todo, os turistas podem praticar pesca e mergulho, oferecidos logo ali, do outro lado da orla coberta de palmeiras e areia grossa de Fort Lauderdale Beach. Limpa e tranquila, ela tem nas calçadas desenhos imitando ondas, onde se vê gente de patins e bike. Hotéis oferecem serviços especiais em trechos fechados de areia - nesses casos, as regras são diferentes das praias públicas, onde normalmente não se pode tomar álcool. Nas áreas abertas, as crianças se divertem com corais e parquinhos.

O município foi ágil em instalar parquímetros para cobrar pelo estacionamento. Uma renda extra, já que quase todos estão motorizados. Brasileiros que desembarcam no Aeroporto de Miami e alugam carro não encontram problemas para chegar à cidade vizinha: as rodovias são boas e bem sinalizadas.

WATER TAXI

Já em Fort Lauderdale, vale tirar o pé do acelerador e rodar pelos canais num Water Táxi (passe diário a US$ 13), mistura de transporte convencional e tour. Enquanto navega pelo New River, o capitão fala sobre a cidade.

É uma alternativa de locomoção para quem chega ou sai de Riverwalk, calçadão que leva ao Riverwalk Arts & Entertainment District, onde está o Broward Center for Performing Arts. O teatro teve recentemente a iniciativa de ampliar o toque latino da cidade: montou o projeto Flamenco in the Sun, com aulas e shows, e deve abrigar espetáculos de tango.

Fora do teatro, mas em suas redondezas, dar uma de morador é boa pedida, principalmente no primeiro domingo de cada mês, quando ocorre um brunch ao som de jazz. Depois, basta voltar para as paisagens de praia, que dão a Fort Lauderdale cara de cartão-postal o ano todo.

