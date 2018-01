Malas: esteja preparado se elas não chegarem

Antes de embarcar, lembre-se de fotografar com o celular a mala, o cartão de embarque e o tag de bagagem. Tenha a sua mala sempre identificada com endereço, telefone e e-mail. E mesmo estando cansado, preencha com extrema atenção o formulário de reclamação: um erro nessa hora reduz bastante as chances de encontrarem sua bagagem.

* Acompanhe o caminho do colunista em viajenaviagem.com

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde posso encontrar restaurantes vegetarianos na Itália e em Portugal? Queria também ter certeza de que meu lixo será reciclado. (Lucia, São Paulo)

Restaurantes italianos em qualquer lugar do mundo sempre são um refúgio seguro para vegetarianos. Querendo encontrar legítimos vegetarianos, jogue no Google "vegetarian restaurants" (ou "vegan", se você não consumir ovos nem leite) com o nome da cidade. Quanto à reciclagem, não se preocupe: a Europa está bastante avançada na coleta seletiva de resíduos.

Montreal, Quebec, Mont Tremblant, Ottawa, Thousand Islands, Toronto e Niagara Falls em apenas 12 dias e de carro: é possível? (David, São Paulo)

Sete destinos em 12 dias, com zigue-zague e estradas. Possível é, mas não será confortável. O ideal teria sido voar a Quebec e começar por lá, evitando ir e voltar de Montreal, e estender a viagem em três ou quatro dias. Devote três dias a Montreal e a Toronto e escolha uma parada para ficar dois dias. Visite Niagara Falls como bate-volta num quarto dia em Toronto.