Ilhas Maldivas, refúgio luxuoso e saudável de casais. E de solteiros também

MALÉ - Cada dia nas Maldivas é um exercício cauteloso de contemplação do fim. Cada dia é uma lembrança da frágil vida à mercê do mar. Vinte e quatro horas a menos no coma vagaroso que vive o paraíso. Dizem que em cem anos as ilhas serão completamente engolidas pelas águas. Uma agonia nobre.

Visto do céu, o arquipélago de Maldivas se apresenta como uma obra de arte: pontos brancos pincelados aleatoriamente em uma tela de tinta turquesa com textura de mármore. São como pérolas dispersas sobre a vasta área de 90 mil quilômetros quadrados no meio do Oceano Índico, a 660 quilômetros da costa do Sri Lanka. As quase duas mil ilhas são um verdadeiro capricho da natureza.

Lagoas marinhas de água cristalina, areia branca e fina como talco e recifes de coral, que preservam um ecossistema diverso, encantando quem se aventura a nadar nas águas verde-azuladas. Arraias, tartarugas e tubarões podem ser facilmente encontrados nos mergulhos mais distantes da costa. Em cada ilha, um resort especializado em mimar seus hóspedes. A reputação hedonista e luxuosa estampa capas de revistas e editorias de moda todos os verões. O arquipélago é destino certo de supermodelos, jogadores de futebol e casais em lua de mel. Turistas intensos, apaixonados e cheios de pressa. Mas que aqui, escolhem as ilhas para desacelerar.

Cada resort nas Maldivas está em sua própria ilha privada. São cerca de 100 opções, e a escolha do refúgio paradisíaco determina toda a experiência da viagem, já que raramente o turista é instigado a explorar o lado de fora. No topo da lista, os hotéis mais exclusivos do mundo competem para atingir patamares de luxo cada vez mais altos: de mordomos e piscinas privadas até menu de almofadas. Há estabelecimentos que apostam na diversão para famílias, outros que exploram atrações para surfistas e mergulhadores profissionais, e os que garantem a calma e a privacidade para quem quer se esconder na natureza. No país que tem uma das cidades mais densamente povoadas do mundo, é possível se sentir em uma ilha deserta.

Microcapital. Com pouco menos de 160 mil habitantes, Malé não tem mais do que 6 quilômetros quadrados. Mais de um terço da população de 393 mil habitantes vive na capital. Ao contrário dos turistas dos balneários de luxo, essas pessoas têm pressa de partir.

Maldivas é uma das regiões mais vulneráveis à elevação do nível do mar em função do aquecimento global. Pelo menos 80% do arquipélago está a pouco mais de um metro acima das águas, e estima-se que, nesse ritmo, até 2100 se tornará inabitável. Os maldivianos se tornarão refugiados climáticos e a hotelaria estará debaixo d’água – e não será a primeira vez.

Em dezembro 2004, o tsunami provocado pelo terremoto na Índia devastou boa parte do território do arquipélago. Dois terços de Malé foram inundados e alguns dos principais resorts das ilhas ficaram completamente submersos. Dez anos depois, novos hotéis – ainda mais luxuosos – se estabeleceram na ilha e a capital se escondeu dentro de um muro. O paredão de três metros de altura é a única visão que boa parte dos turistas têm da cidade. O aeroporto, construído em uma ilha própria, facilita o serviço de boas-vindas dos hotéis. Hidroaviões e barcos buscam seus hóspedes logo no desembarque.

SAIBA MAIS

Aéreo: quatro companhias vendem o trecho São Paulo-Malé-São Paulo: Turkish (US$ 1.333); Qatar (US$ 1.481); Etihad (US$ 1.600); e Emirates (US$ 1.680).

Visto: não é necessário

Site: visitmaldives.com

*A repórter viajou a convite do One&Only Reethi Rah.