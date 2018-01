Malhação, dança e outras tribos nos temáticos

Também atraem o público brasileiro programas com exercícios físicos. A malhação é destaque em três temáticos. Mas há outros assuntos em foco, quer ver?

Vários estilos

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Costa

Na próxima temporada, faz seis temáticos, com saída de Santos, nos navios estreantes: no Favolosa, com sete noites, e no Fascinosa, com nove noites. O mais antigo é o Fitness, em sua 19ª edição (no Favolosa, com partida em 23 de fevereiro, desde US$ 629). No mesmo navio, há o 11º Bem Estar (2 de fevereiro) e o 10º Dançando a Bordo (16 de fevereiro) - para ambos, valor mínimo de US$ 629. Os outros três temáticos ocorrem no Fascinosa: o 6º Tango & Milonga (partida em 22 de janeiro, desde US$ 1.049), o 13º Prata All'Italiana (em 18 de fevereiro, a partir de US$ 939) e o 6º Prata Gourmet (em 27 de fevereiro, ao valor mínimo de US$ 939).

Beleza e exercício

MSC

Os dois navios estreantes no Brasil recebem os quatro cruzeiros temáticos da MSC, todos com sete noites e saída de Santos. Em sua 18ª edição, o Baila Comigo será realizado no Magnifica. Parte em 3 de março e custa a partir de US$ 979. Também no Magnifica, a 6ª edição do Qualidade de Vida começa em 3 de fevereiro e preços desde US$ 1.049. No Fantasia, a viagem tem muita ginástica na 7ª edição do Mar & Ação (16 de fevereiro, a partir de US$ 1.069) ou saúde e estética na 6ª edição do Beleza sem Fronteira (23 de fevereiro, com preço mínimo de US$ 999).

Constante movimento

Royal

Os dois temáticos da Royal, no Splendour, ocorrem em fevereiro, com partida de Santos. No dia 2, começa a 2ª edição do Royal Dance (sete noites, desde R$ 2.069). No dia 23, é a vez do Royal Life, em sua 3ª edição. Sai a partir de R$ 1.989, com seis noites.

Dois bailes

Ibero

Realizados desde o início da operação da Ibero no Brasil, os cruzeiros Anos Dourados e Movida Latina chegam à sua 4ª edição. Ambos partem se Santos e ocorrem a bordo do Grand Mistral. Com partida em 1º de fevereiro, a viagem de oito noites pelos Anos Dourados sai desde US$ 566,30. O roteiro de ritmos latinos começa em 24 de fevereiro (sete noites, a partir de US$ 447,85).

Viagem com rock

Pullmantur

O MotorCycle Rock Cruise, com shows de rock, é o único roteiro temático da Pullmantur na próxima temporada. A bordo do Zenith, a 3ª edição do cruzeiro de três noites começa em 30 de janeiro (a partir de R$ 1.191).