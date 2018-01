'Mama África' entre as vielas de Catolé Foi nas ruas de sua cidade natal que o cantor Chico César gravou o videoclipe de seu maior sucesso. Enquanto desfia os versos de Mama África (1995), que falam de uma mulher que luta para sustentar os filhos, Chico circula pelas vielas de Catolé do Rocha, no interior paraibano, seguido por uma multidão - os tais filhos da protagonista da música.