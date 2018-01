Isso torna a montanha June ideal para famílias e iniciantes. Das 35 pistas, só 20% são dedicadas aos experts. Quem está começando tem 35% do espaço, e os intermediários, 45%.

Como incentivo adicional para conhecer a June Mountain (junemountain.com), Mammoth criou o California Pass, que dá livre acesso a quatro resorts - além de Mammoth e June, Bear Mountain e Snow Summit - durante toda a temporada. Custa US$ 689 para adultos e US$ 199 para crianças.

Com 300 dias de sol por ano, Mammoth Lakes fica a 500 quilômetros de Los Angeles e leva vantagem sobre outros destinos de neve para quem não curte tanto frio: o clima é mais ameno, a ponto de ser possível esquiar de camiseta nos períodos mais quentes do dia. Apesar disso, não falta neve. A média anual é de 10 metros e a qualidade levou a Associação de Esqui e Snowboard dos Estados Unidos a escolher a localidade como base de treinamento de equipes oficiais de esqui e snowboard.

O programa número um fora das pistas é o passeio panorâmico de gôndola, que leva a uma altura de 3.369 metros. A vista inclui montanhas, outros picos e lagos congelados no entorno. O tíquete custa US$ 24.

A Mammoth Mountain tem parque de tubbing, tobogãs esculpidos na neve que proporcionam descidas radicais em boias. A sessão de 1h15 de duração custa US$ 30. Passeios guiados em snowmobile (ou moto de neve) custam US$ 95 por pessoa. Dá até para arriscar algumas manobras. Outro passeio curioso é a visita a uma cidade fantasma. Bodie foi erguida no século 19 para abrigar mineradores de ouro e prata. Com o fim da mineração, cerca de 170 construções foram abandonadas - e seguem lá, desoladas. Depois de um dia de atividades, os bares de Mammoth Village, na base da montanha, são o melhor destino de après-ski, mesmo para quem está hospedado na cidade.

A temporada vai de 13 de novembro a 19 de abril, com 150 pistas - 14% para iniciantes, 42% para intermediários e 44% para avançados - e altitude máxima de 3.224 metros. Os lifts são 28. O passe diário começa em US$ 80, Site: mammothmountain.com