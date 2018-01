Mão na massa como (e com) os locais

De olho na ânsia dos viajantes por experiências autênticas, hotéis no Brasil e pelo mundo transformaram a atuação da comunidade na qual estão inseridos em um filão. Lucram com isso ao mesmo tempo em que abrem espaço para a cultura local. As ideias mais interessantes colocam os moradores como figuras centrais: são eles que planejam atividades, guiam passeios, conduzem oficinas e degustações. E, em geral, convidam os visitantes a colocar a mão na massa.

No caso de Goindoo, se quiserem, os hóspedes podem ajudar na cozinha. Enquanto bolinhos fritam lá dentro para o aperitivo que será servido em simples mesas de plástico do lado de fora da casa modesta, crianças da família apresentam as moitas de ervas aromáticas no jardim. Na mesa para 12 pessoas, nada de garçom, nem pratos individuais montados longe dos olhos dos visitantes: a comida vem em travessas que passam de mão em mão. É uma experiência caseira e familiar, afinal. Que custa, por pessoa, US$ 99. Mais: shantimaurice.com; diária desde US$ 890 o casal, com meia pensão.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Interessou? A seguir, outras boas ideias.