Mar ao lado A sensação é de que você está se banhando em uma banheira que flutua pelas águas do Golfo da Tailândia. Construídas sobre o mar, as acomodações do Song Saa Private Island (songsaa.com), no arquipélago de Koh Rong, no Camboja, são tão integrados ao mar que um mergulhador ou velejador mais ousado consegue flagrá-lo no banheiro. É claro que os sanitários são protegidos e o chuveiro de madeira mais sugere do que deixa ver. Mas a banheira é absolutamente explícita (foto). Uma delícia de ver e (não) ser visto. Não foi por acaso que ele levou a categoria de Melhor Banheiro no Hospitality Design Awards 2013.