Rio de Janeiro (RJ)

A ceia de Natal do JW Marriott, na orla de Copacabana, será preparada pelo chef Ramiro Bertassin e cobrada à parte: custa R$ 350 por pessoa. Para garantir o clima de magia para as crianças, haverá visita do Papai Noel.

R$ 570, para dois; oesta.do/jwmarriottrio

Outra opção de ceia à beira-mar no Rio é o Royal Tulip, em São Conrado. Com bacalhau no cardápio, a ceia no restaurante Aquarela custará R$ 330 por pessoa, não incluídos na hospedagem. O pacote é de 3 noites, passando obrigatoriamente pela noite do dia 24/12.

R$ 1.215 para dois, com café; royaltulipriodejaneiro.com/pt

Camboriú (SC)

Da Flytour Viagens, pacote de 4 noites (saída em 21/12) inclui aéreo, traslados e ingresso para um dia no parque Beto Carrero World.

R$ 1.505 por pessoa, com

café; flytour.com.br

Porto de Galinhas (foto)

Da operadora Sem Fronteiras, o pacote de 7 noites (20 a 27/12) prevê hospedagem na Pousada Tabajuba, passagem ida e volta a Recife (PE) e traslados.

R$ 2.013 por pessoa, com

café; semfronteiras.tur.br

Ilha de Itaparica (BA)

Gratuidade para duas crianças de até 11 anos está incluída no pacote do Club Med Itaparica, que conta com 14

quadras de tênis entre os itens da estrutura de lazer. São 4 noites no mínimo

(21 a 25/12).

R$ 2.129 por pessoa, all-inclusive; clubmed.com.br

Ubatuba (SP)

O Itamambuca Eco Resort oferece pacote de 5 noites (23 a 28/12) com ceia de

Natal, passeio de caiaque, atividades com monitores para todas as idades e gratuidade para duas crianças de até 12 anos.

R$ 3.578 para dois, com café; itamambuca.com.br

Guarujá (SP)

Com ceia de Natal e programação diária de lazer, o pacote de 4 noites no Sofitel Jequitimar inclui cortesia para uma criança de até 12 anos.

R$ 6.200 para dois, com

café e almoço; oesta.do/

sofiteljequitimar

Itacaré (BA)

O pacote de 4 noites (em qualquer intervalo do período compreendido entre 19 e 26/12) inclui traslado desde o aeroporto e aula de culinária para cozinhar a ceia de Natal com o chef. Uma criança de até 8 anos não paga hospedagem.

R$ 8.210, para dois, pensão completa; txairesorts.com

Fortaleza (CE)

Com 7 noites (saída em 20/12), o pacote da operadora Nascimento inclui passagem aérea desde São Paulo, traslados, city tour, passeio à Praia do Cumbuco e seguro-viagem. A hospedagem é no Hotel Iracema Travel.

R$ 1.694 por pessoa, all-inclusive; nascimento.com.br