Maranhão O que os Lençóis Maranhenses têm de belo, também têm de inóspito. Pelo menos assim é retratada a árida região no filme Casa de Areia (2005), de Andrucha Waddington. No entanto, não é preciso sofrer como as personagens vividas por Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Seu Jorge para descobrir um dos mais belos cartões-postais brasileiros.