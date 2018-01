Marathon, mas pode chamar de terra de cowboys

A cidadezinha de cerca de 500 habitantes fica a duas horas e meia de Midland, a 67 quilômetros do Big Bend. O clima é terra de cowboy, com propriedades rurais, ferrovia e casinhas que parecem ter parado no tempo. Foi cenário para o filme Fandango, com Kevin Costner.

A atração mais famosa é o histórico Hotel Gage. Construído em 1927, ele aparece em várias listas de hotéis preferidos de viajantes pelo mundo. O local é luxuoso e aconchegante. Possui 45 quartos amplos, decorados à moda texana, com pele de animais e alguns chifres nas paredes. Não tem televisão, mas oferece uma bela piscina e Wi-Fi de boa qualidade. Se quiser pernoitar, as diárias partem de US$ 229 para quartos com duas camas de casal.

O hotel conta ainda com bar e restaurante abertos ao público. O preço é salgado: um belo jantar – churrasco, é claro – com entrada e sobremesa não sai por menos de US$ 70 por pessoa. Como o restaurante é pequeno, é bom fazer reserva.