'Maraturismo' entre destinos badalados

Assim como Marcelo, muitos brasileiros têm entrado na onda do "maraturismo" e aproveitado a febre da corrida no Brasil - com cada vez mais provas e um número de participantes sempre em crescimento - para marcar férias de modo a competir nos grandes eventos de atletismo pelo mundo. Na Maratona de Paris, em abril, o Brasil foi o 10.º entre os mais de 100 países presentes com o maior número de inscrições. Dos 40 mil participantes, 407 eram brasileiros.

Apesar de toda a adrenalina que antecede a participação num evento desses, depois da prova é hora de relaxar e aproveitar o destino. O auditor fiscal Celso Bruder, de 60 anos, correu a prova de Paris em 2007, mas antes passeou pela cidade com a mulher. "É interessante fazer essa fusão de turismo e esporte", diz. Durante a prova, o atleta amador tem a chance de curtir a cidade por novos ângulos. Afinal, é no mínimo um privilégio correr no meio da Champs-Elysées ou às margens do Sena.

Pegando leve. Assim como o tênis tem sua série de campeonatos mais importantes, o Grand Slam das maratonas pode ser definido por cinco eventos principais. O World Marathon Majors reúne as mais famosas e tradicionais provas: Boston, Nova York, Chicago, Berlim e Londres.

No entanto, nem todo mundo que viaja para correr topa encarar uma maratona completa. Não é para qualquer um enfrentar 42 quilômetros de corrida - além disso, são necessários alguns dias para se recuperar do esforço físico. Como sabem que bater pernas em museus e lojinhas também cansa, alguns atletas-turistas escolhem opções menos longas e exaustivas, como a meia maratona ou provas menores, de 5 a 15 quilômetros.

A analista de sistemas Marina Nakane, de 60 anos, só viajou a Istambul para acompanhar amigos na maratona local (istanbulmarathon.org). Ela optou por um percurso de 15 quilômetros, que cruza o estreito de Bósforo, da Europa para a Ásia. "A Turquia é um lugar distante que eu não tinha intenção de conhecer. Hoje eu voltaria", diz.

Planejar uma viagem dessas vai além de escolher os pontos turísticos a serem visitados. É preciso estudar bem a prova, como faz Marcelo Jacoto, que vai correr em Istambul em novembro. "Começo a estudar o lugar e a treinar de 3 a 4 meses antes da viagem. Para quem não tem tempo, é difícil. Dá trabalho."

Ele aprendeu a importância de uma boa organização prévia em 2007, na maratona de Roma, quando o trem que o levaria do hotel ao Coliseu - local da largada - atrasou 1h20. "Testamos no sábado o percurso com duas baldeações, mas no domingo havia menos trens. Eu e outros corredores estávamos agoniados", lembra ele, que hoje se diverte ao lembrar que largou em último.

Como algumas inscrições são concorridas e muita gente não tem tempo de se dedicar ao planejamento, operadoras especializadas oferecem pacotes que incluem não só aéreo e estadia, mas também transporte até a largada e da chegada. Entre as opções estão a Chamonix, a X-Travel e a Kamel. O fôlego, contudo, fica por sua conta.