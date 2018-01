Pacotes em conta para março de 2017

FOZ DO IGUAÇU (PR) - 3 noites

Pesquisando pela ferramenta do site QuantoCustaViajar.com, é possível voar pela Azul, saindo do Aeroporto de Viracopos, por R$ 358. O hotel, selecionado no Booking.com, com nota 9 na avaliação dos hóspedes, custa R$ 133,35 na página, mas o valor no mesmo período da passagem aérea é de R$ 296 para duas pessoas (R$ 148 para cada um). Segundo a ferramenta, os gastos com alimentação para três dias ficam em R$ 181,28 por pessoa, mais R$ 19,20 de transporte público e outros R$ 148,30 para visitar as principais atrações (Cataratas, Parque das Aves, Usina de Itaipu). Total da viagem: R$ 989,93 pelo site, mas com os ajustes (a passagem ficou ligeiramente mais barata e o hotel, um pouco mais caro), R$ 854,78.

Dica importante: em São Paulo, a Pisa leva ao tour de um dia na Jureia. Saída em 25/3; R$ 360, com guia e transporte.

CALDAS NOVAS (GO) - 4 noites

O pacote da CVC para a cidade de águas termais em Goiás inclui passagem aérea ida e volta, hospedagem no Golden Dolphin Express com café da manhã e traslados do e para o aeroporto. Custa R$ 978, com saída em 19 de março. Espere gastar mais R$ 120 por adulto e R$ 100 por criança apenas pelo ingresso do Hot Park, mas dá para economizar: comprando três entradas simultâneas até 28 de fevereiro, para usar até 31 de março, ganha-se 30% de desconto no preço – veja o regulamento completo no site do parque.