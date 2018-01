Massa Marittima, para caminhar sobre o passado Pelo nome, dá até para imaginar Massa Marittima como um daqueles balneários mediterrâneos de água turquesa com um calçadão repleto de restaurantes que servem frutos do mar à moda da casa. No entanto, esta encantadora cidade de 9 mil habitantes fica a 380 metros do nível do mar, numa colina entre Siena e o litoral.