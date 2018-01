Megastore de luxo

Essa megastore com unidades no Canadá inteiro lembra em tudo os templos do consumo nos Estados Unidos, como Macy?s e Bloomingdale?s. A filial de Toronto fica em um prédio do século 19 que teve de ser totalmente recuperado depois de um incêndio. São oito andares abarrotados de roupas, cosméticos, artigos para a casa, tapetes, móveis, brinquedos... Sempre com assinatura das grifes mais desejadas por consumidores de qualquer nacionalidade.

Sozinho, o térreo já tem potencial para tomar duas horas do tempo do visitante. Ali ficam os produtos de maquiagem (e as atendentes dispostas a dar um upgrade no seu visual como cortesia), as roupas femininas e as masculinas, além de cintos, bolsas e carteiras.

Em dezembro, a loja dedica um andar inteiro a enfeites natalinos. A The Bay fica no número 176 da Younge Street. Informações: www.thebay.com.