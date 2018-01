Seis dos dez melhores aeroportos do planeta ficam na Ásia. Já as Américas nem aparecem entre os top ten no ranking. Estas são algumas conclusões da votação que elegeu os melhores terminais aéreos no mundo, divulgadas na semana passada.

A enquete foi feita pela Skytrax, uma organização particular baseada em Londres que, há 21 anos, conduz pesquisas independentes para medir a eficiência do setor aéreo. Ao fim de oito meses de votação, o Aeroporto Changi, de Cingapura, faturou o título de melhor do ano de 2010.

Foram feitos ainda rankings por região do globo - o Brasil não aparece nem na seção América do Sul, que teve como primeiro colocado o Aeroporto de Lima, no Peru - e outros específicos para avaliar serviços: imigração, opções de compras e até limpeza dos banheiros. Veja detalhes:

Ranking mundial

São asiáticos os três primeiros colocados no ranking mundial. A inauguração do terminal 3, com suas instalações clean, ajudou na vitória de Changi, em Cingapura. Em segundo lugar ficou Incheon, em Seul, que tem uma competente área de compras e cantos silenciosos com pufes para deitar. Hong Kong ficou em terceiro. A Europa aparece com três representantes: Munique (quarto lugar), Zurique (sexto) e Schiphol, de Amsterdã (sétimo).

Campeões regionais

A pesquisa dividiu o globo em 14 regiões para indicar os melhores terminais de cada uma. Apesar do acesso confuso, o aeroporto Jorge Chávez, em Lima, foi eleito o melhor na América do Sul. Mérito da confortável área de embarque. O vencedor norte-americano foi Vancouver. Na América Central, o amplo free shop ajudou a Cidade do Panamá a obter a melhor colocação, apesar das limitadas opções gastronômicas. Auckland, na Nova Zelândia, brilhou na Oceania - e está entre os dez mais do ano no mundo todo.

Imigração amiga

Agentes de imigração gentis? Eles existem no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, escolhido como o terminal com serviço de imigração mais rápido e menos traumático para o passageiro.

Tudo brilhando

Os assuntos limpeza e conforto das instalações foram divididos em duas categorias. Uma considerava o terminal como um todo; a outra, especificamente os banheiros. Palmas para Zurique, na Suíça, e Hong Kong, respectivamente os primeiros colocados nos dois quesitos.

Cartão de crédito a postos

Se as comprinhas já são quase inevitáveis em qualquer aeroporto, seja para presentinhos de última hora ou para aproveitar descontos incríveis e a ausência de impostos, imagine quando o terminal é um verdadeiro shopping center, com lojas de todas as grifes que você imaginar. Por tais atributos, o Heathrow, em Londres, foi escolhido o melhor para compras.

Para entender

Quem votou: 9,8 milhões de passageiros de mais de 100 nacionalidades

Quando: entre julho de 2009 e março deste ano

Canais de votação: questionários pela internet, com número de documento para evitar votação múltipla e fraudes. Foram feitas também entrevistas por telefone e pesquisas em grupo

Aeroportos: cerca de 210. Entre conforto, limpeza, atendimento na imigração, infraestrutura para crianças, opções de compras e até condições dos banheiros foram avaliados 39 itens

Lista completa: no site airlinequality.com