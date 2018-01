Memórias da Disney em São Francisco

Acredite: é possível mergulhar no mundo Disney em plena Califórnia. E não estamos falando de Anaheim, mas da vibrante São Francisco. Desconhecido do grande público, o Walt Disney Family Museum (waltdisney.org) é um passeio delicioso - para crianças e adultos.

Confesso que fui visitar o local sem esperar muito, mas me surpreendi. O acervo se concentra mesmo na vida de Walt Disney (1901-1966), mas não se restringe apenas a memorabilia. As exposições, interativas e atraentes, abusam dos joguinhos e filmes, que duram apenas alguns minutos e são capazes de prender a atenção até dos mais dispersos.

Além do acervo permanente, fique atento às exposições temporárias - como a sobre a criação do longa Branca de Neve e os Sete Anões (1937). A mostra termina domingo, mas o filme será exibido até o fim do mês.

/ ADRIANA MOREIRA