Memórias da guerra em tempos de paz

Arrasado, o Japão dedicou-se à reconstrução, com a ajuda dos Estados Unidos, mas com governo autônomo. Okinawa, a 1,6 mil quilômetros de Tóquio, passou a ser controlada por militares americanos. Só retornou à condição de província japonesa em 1972 - mas ainda mantém as marcas do período. Ali estão algumas das maiores bases aéreas americanas fora dos EUA, usadas na Guerra da Coreia, no início dos anos 1950, e, mais intensamente, na Guerra do Vietnã (1964-1975).

A permanência dos militares na ilha tem sido fonte de conflitos. De tempos em tempos, há protestos pedindo a remoção das bases estrangeiras, que reduziram a área de terras para cultivo. As bases são uma preocupação política permanente para o governo japonês, que precisa manter boas relações com o governo dos Estados Unidos. /J.J.O.