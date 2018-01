Memórias de ouro de Iguaçu

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma foto da princesa Diana no mirante e um bilhete de agradecimento manuscrito pela cantora Elis Regina cerca de três semanas antes de ser encontrada morta em seu apartamento são algumas das relíquias que acabam de ser divulgadas ao público pelo icônico Hotel das Cataratas, único localizado dentro do Parque Nacional de Foz do Iguaçu. O material faz parte de quatro volumes dos livros de ouro - registros de hóspedes ilustres - que ficaram esquecidos desde 2007, quando a rede Tropical Hotels & Resorts Brasil perdeu a administração do hotel para a Orient-Express (atual Belmond).

A divulgação do material histórico ocorre no ano em que o Parque Nacional do Iguaçu completa 75 anos. Apesar das páginas recém-divulgadas, não se sabe ao certo onde estão os livros. Acredita-se que tenham ficado com os antigos administradores, que não confirmam a informação.

"Quando perdeu a concessão, a empresa (Tropical) entendeu que os livros eram patrimônio dela", diz Karin Tan, governanta executiva do hotel, que trabalha há 22 anos no local. Ela foi admitida pouco depois da visita do Príncipe Charles e da Princesa Diana ao Brasil (em abril de 1991). Na época, ouviu que "a Lady Di andava muito tranquila pelo hotel, não houve assédio de ninguém. Sabia-se que era uma pessoa importante, mas nada além do normal", conta Karin.

" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX; " STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;