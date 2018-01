Memórias de uma Antonina festeira e boa de conversa

Mas não é essa Antonina, cidade a 15 quilômetros de Morretes, que me vem primeiro à mente. São as cadeiras nas calçadas, nos fins de tarde preguiçosos e quentes, do pôr do sol amarelado e vizinhos conversando até a noitinha. A cidade, que me viu começar a andar, merece o título de querida. Povo hospitaleiro, bom de prosa e alegre. Também lembro da brisa do mar que bate fresquinha no píer, de onde partem barcos para os manguezais, Superagui e Ilha do Mel. Ali do trapiche se tem a melhor vista da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, de 1714 (data também da fundação do povoado), e das ruínas do Armazém dos Macedos, ao lado da antiga fábrica de bananas - é no casarão abandonado que são tiradas as fotos mais icônicas.

Lembro ainda da prainha na Ponta da Pita, onde a molecada até hoje joga bola e se lança em piruetas na água, enquanto pescadores esperam sentados nas pedras. No caminho para lá, lembro que nas ruínas do Complexo Industrial Matarazzo, do início do século 20, com moinhos de trigo e vilas de operários, eu também já cheguei a morar. Não sobrou vida por ali, só tristeza e curiosidade turística.

Por fim, lembro do prazer de ter sempre à mesa carne de siri e caranguejo, e especialidades como o barreado. E, toda vez que começo a esquecer, decido que está na hora de pegar a Estrada da Graciosa de volta. /A.C