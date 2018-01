Memórias do Holocausto narradas onde tudo ocorreu "Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada: chegamos ao fundo." A frase acima, referente ao Holocausto, é da autoria do escritor italiano Primo Levi no livro É Isto Um Homem?. Levi foi prisioneiro em Auschwitz e sobreviveu para contar a história. Esse centro de concentração e extermínio é um dos campos que o Terceiro Reich de Adolf Hitler instalou na Europa durante a 2.ª Guerra Mundial. Aproximadamente 6 milhões de pessoas foram assassinadas pelo regime nazista.