Mente e corpo zen

Embora silêncio não seja o forte por ali, muitos grupos se reúnem para praticar yoga e meditação na praia ou em gramados próximos à larga faixa areia entre Santa Monica e Venice. Imergir em exercícios com outros instrutores, em outra língua e num ambiente completamente diferente ajuda a expandir as habilidades de quem já é habitué. Mas o contexto diferente também é bom para descobrir uma nova atividade que alia benefícios da respiração com resistência física e concentração. Entre os grupos que se reúnem ali estão o Yoga Bunny Beach e o Redondo Beach Yoga Meet Up, mas é preciso se inscrever com antecedência.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: desde US$ 12/hora de aula; veja mais em bit.ly/yogacalifornia