Menus destacam jambu, tucupi, peixe e muito mais

Para experimentar a maniçoba - a chamada feijoada branca - a sugestão é o Manjar das Garças, que fica no agradável parque quase homônimo, o Mangal das Garças. O prato, feito a partir da folha da mandioca brava, é carregado no sal - como boa parte das refeições preparadas na região, outro costume a se habituar.

No tour gastronômico não pode faltar o dia do peixe. O filhote na brasa figura como especialidade no restaurante Remanso do Bosque, do chef Thiago Castanho. É servido com macaxeira na manteiga, salada de feijão-caupi (ou de corda) e, claro, farinha.

O "jambúrguer" da hamburgueria Circus, no centro velho, pode agradar ao paladar urbano. É recheado com jambu refogado, hambúrguer de búfalo, queijo marajoara e castanhas. Ou ainda parece muito exótico para você? / G.C.