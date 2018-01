Mercado de pulgas

Uma das mais antigas e confiáveis opções para a hora do almoço fica do outro lado da rua e é chamada de Or Tor Kor. Na frente deste mercado há carrinhos de fruta limpos (algo nada comum); próximo ao estacionamento, uma loja vende a especialidade do norte tailandês, som tam (salada de papaya verde) e frango grelhado (140 baht ou R$ 9,60 a refeição). Ali perto, o Sood Jai Kai Yang está aberto há 30 anos e é uma lenda local. A não ser que sua boca seja feita de aço, peça menos pimenta no som tam (50 baht ou R$ 3,40).

Para relaxar com bom custo-benefício, Touch (thetouch1.com) oferece massages a partir de 300 baht (R$ 20). Há duas unidades limpas e amigáveis em Soi Ruamrudee, no centro. A estação do skytrain mais próxima é Ploenchit.