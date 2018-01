Mergulhe no mar de Phinda

Essa reserva particular nota 10 fica a 270 quilômetros de Durban, mais precisamente na Zululândia, na costa do Índico. E, por estar perto do litoral, também oferece opções como mergulho nos recifes de corais - nas proximidades de Mabibi e Sodwana - e pesca em alto-mar. Ainda na água, só que na correnteza do Rio Mzinene, observe pássaros, crocodilos e hipopótamos durante um passeio de barco. A agência Club Travel (www.clubtravel.co.za) cobra R$ 140 por pessoa.

No parque há sete lodges de luxo. O Zuka Lodge (www.phinda.com) tem quartos revestidos de sapê e varandas. A piscina se destaca: conta com vista incrível para a savana. Diárias a partir de R$ 700. A entrada do parque custa R$ 26. Mais: www.phinda.com.