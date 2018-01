Mergulho no Mar Vermelho

Quando o verão chega, jordanianos endinheirados e turistas europeus correm para Ácaba. Banhada pelo Mar Vermelho, a cidade é como um grande resort. Para conseguir espaço na orla é preciso estar hospedado em um dos muitos hotéis. E não adianta criar expectativa sobre o que há fora da região turística: são poucas as opções de lazer longe da costa.

Sendo assim, aproveite a água e se dedique aos esportes náuticos. Quem gosta de mergulho pode alugar o equipamento - profissional, com cilindro, ou snorkel. A vida marinha é abundante, repleta de peixes e corais. Para quem tem medo de mergulhar, o passeio em um veleiro com fundo de vidro é o ideal. Há ainda barcos que levam ao centro do Mar Vermelho, entre Jordânia, Egito, Arábia Saudita e Israel.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MUITO SAL

A Jordânia também é banhada pelo Mar Morto - na verdade, uma grande lagoa salgada. E bota salgada nisso: a concentração de sal é tanta que fica impossível nadar.

Veja também:

Petra pelo caminho difícil

Show à luz de velas

Sete anos em uma caverna beduína

Paisagem sem fim nem começo

Descobertas na agitada Amã

Vídeo produzido na Jordânia

Tal característica faz do lugar um spa natural. Boiar em suas águas é essencial. E bastam 15 minutos de imersão para deixar a pele macia. Para completar, pegue a lama já separada pelos guarda-vidas em baldes e cubra o corpo. Escura e um tanto oleosa, a areia tirada do fundo do mar tem propriedades terapêuticas e hidratantes.

A sessão de relaxamento pode continuar nos spas dos três grandes hotéis às margens do Mar Morto - Moevenpick, Marriot e Kempinski. O destaque fica com o Kempinski, dotado do maior spa do Oriente Médio. São 20 salas de tratamentos, estúdio de ioga e pilates e até uma piscina com água do mar.

A exploração do Mar Morto também compromete sua existência. Sem se renovar, já diminuiu de tamanho e corre o risco de desaparecer. Uma das alternativas para contornar a situação é uma ação conjunta entre Jordânia, Israel e Autoridade Palestina. Os três planejam uma grande obra que vai drenar a água do Mar Vermelho e dar fôlego ao Mar Morto.

Site: www.aqaba.jo

Passeios de barco: www.sindbadjo.com

Mövenpick: www.moevenpick-deadsea.com

Marriott: www.jordanvalleymarriottdeadsea.com

Kempinski: www.kempinski-deadsea.com