Mesas certeiras em Hoi An contra a fome do turista

Da comida tradicional a bem elaborados pratos da culinária internacional, passando pela versão local da cafeteria de rede, encontre sua mesa em Hoi An.

Cargo Club

107-109 Nguyen Thái Hoc

Serve drinks caprichados, entradas de dar água na boca (como os white rose dumplings de camarão e legumes, com raspas de alho crocante) e uma barriga de porco caramelizada que desmancha no garfo. Também se sai bem em receitas do Ocidente. As mesas do terraço têm vista para o rio.

Nu Eatery

10A Nguyen Thi Minh Khai

Escondido em uma estreita viela, tem cardápio curto e preços camaradas (US$ 3,50 por um prato principal). Vá de noodle mí, versão competente do típico cao lau, e encerre com um café vietnamita (foto). Atenção,

a casa fecha às 21 horas.

The Little Menu

12 Le Loi

Neste lugarzinho de paredes amarelas puídas e nome fofo, há inspirados pratos com peixe, porco, pato ou apenas vegetais, à la carte ou em menus para dois. Não perca os crispy rolls de pato, os melhores da cidade.

Ganesh

24 Tran Nung Dao

Um pouco fora do eixo turístico do centrinho, oferece um extenso receituário do norte e do sul da Índia, com pratos na faixa dos US$ 4 e um ótimo lassi de banana para refrescar. Não faltam opções para os vegetarianos.

Banh Mí Puong

2B Phan Chau Trinh

Se for provar apenas um bánh mi em Hoi An, que seja este: a alquimia de patês e temperos que eles colocam no sanduíche faz toda a diferença. Depois que caiu nas graças do chef-celebridade Anthony Bourdain, passou a bombar, mas não perdeu a simplicidade.

Lantern Town

49 Nguyen Thai Hoc

O foco é na cozinha local, mas também há receitas de outros países da Ásia, como salteados e curries tailandeses. As mesas em um pátio ao ar livre são especialmente convidativas.

Vy’s Market

3 Nguyen Hoan

O salão enorme, com jeitão de mercado estilizado, lembra um pouco o nosso Ráscal. Nele, há várias estações onde pratos da culinária local são preparados diante dos clientes, com direito a explicações sobre ingredientes e técnicas para os interessados.

Hoi An Roastery

Com seis endereços na cidade antiga, é uma espécie de “Starbucks de Hoi An”, com muitas variações de expresso, chá, panini e doces. Minha dica é a variante de café vietnamita turbinada com leite de coco e leite condensado.

Cocobox

3 Chau Thuong Van; 94 Le Loi; 95 Nguyen Thai Hoc

Serve sanduíches, bagels, sucos prensados a frio e smoothies criativos, como o de abacaxi, banana, leite de coco, alecrim e hortelã. Como abre cedinho, é ótimo para quando você já tiver enjoado do café da manhã do hotel.