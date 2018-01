Mesmo lugar, viagens diferentes

Mr. Miles: passei cinco dias absolutamente perfeitos em Nova York. No avião, no voo de retorno, sentei-me ao lado de um casal que havia ficado na cidade exatamente no mesmo período e só tinha reclamações. Como é que isso pode acontecer?

"Well, my dear, fenômenos assim são da natureza das viagens. Cada uma, as you see, é uma experiência distinta e não basta estar no mesmo lugar, nas mesmas datas, para obter as mesmas sensações.

Perdoe-me entrar no delicado campo das hipóteses. Não a conheço e muito menos aos outros viajantes citados. Mas seu espírito, I presume, estava mais livre e aberto durante a permanência na Big Apple. Ou não: quiçá o casal mencionado tenha errado em suas escolhas desde o princípio. Imagine se a eles coube um hotel mal localizado, com atendentes desagradáveis, apenas para mencionar uma possibilidade. Lembro-me que, certa vez, em Miami Beach, deram-me as chaves de um apartamento de um hotel art-déco. Quando abri a porta do aposento, havia, sobre a cama, a carcaça de um frango recém-devorado. Disgusting, isn't it?

Pois, para muitos viajantes, um início desse tipo pode ser a marca de uma experiência comprometida. Só com fairplay é que se altera a história de uma viagem que começa mal.

De uma certa maneira, my dear, o que difere a sensação de pessoas que visitam um mesmo lugar ao mesmo tempo é um processo idêntico ao que leva dois companheiros de bar a reações distintas no fim da noite. Ambos podem ter ingerido a mesma quantidade do mesmo destilado e, muitas vezes, enquanto um deles termina a noite alegre e sonhador, o outro torna-se ranheta e macambúzio.

As pessoas, thank God, são apreciáveis e interessantes porque têm o condão de diferir umas das outras. Em uma jornada a uma cidade tão grande e variada como New York, uma infinidade de outros fatores pode influenciar o resultado final. Imagine que você tenha tido a sorte de comer, todas as manhãs, muffins quentes e fresquinhos, enquanto seus companheiros de voo lutavam contra bagels produzidos na véspera. Imagine, as well, que você tenha visto um lindo espetáculo na Broadway, enquanto os outros, preocupados com as finanças, ficavam vendo o show da Oprah Winfrey na TV. Suponha que, enquanto você passava aquela tarde inesquecível no MoMA, eles tenham optado por fazer compras na Canal Street e descobriram, tardiamente, que estavam pagando o dobro por produtos chineses igualmente disponíveis na rua 25 de Março, em São Paulo ou no Saara, no Rio.

Mas, of course, estou apenas fazendo suposições. Talvez os roteiros tenham sido exatamente invertidos e, ainda assim, você tenha achado ótima a viagem - enquanto eles não gostaram do que viram. Viajar, dear Flávia, é sempre uma experiência única e intransferível. Assim como degustar um vinho e apaixonar-se. É difícil não gostar. But it happens."

*Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Esteve em 132 países e 7 territórios ultramarinos