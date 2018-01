Mexa-se para amenizar dores durante o voo Depois de longas horas de aperto na classe econômica, é quase inevitável a sensação de estar com o corpo moído. A coluna vertebral é a responsável pelo desconforto, explica o ortopedista Marcelo Wajchenberg, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O próprio especialista, que tem mais de 1,90 metro de altura, sofre com a falta de espaço entre as poltronas. "Sei bem a diferença entre viajar na primeira classe, na executiva e na econômica. É preciso ter cuidado para não torcer a coluna."