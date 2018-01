wynwoodmiami.com

São mais de 70 estabelecimentos, entre galerias de arte, ateliês, bares, restaurantes e lojas modernas, acomodados em construções baixas, além de um passeio com paredes grafitadas que renderão algumas das suas melhores fotos em Miami. Acredite: o Wynwood Arts District é um verdadeiro lançador de tendências em meio ao kitsch que domina boa parte da cidade. As exposições de arte contemporânea ocorrem todos os dias e os fins de semana costumam ser animados por música ao vivo. O ótimo site do distrito tem um calendário com a programação diária.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Viernes Culturales

viernesculturales.org

Em Little Havana, um dos bairros mais interessantes de Miami, a última sexta-feira de cada mês é dedicada à boemia gratuita. Música, dança, exposições e performances de artistas de várias nacionalidades tomam conta da 8th Street (ou Calle Ocho), entre as avenidas 13 e 18. O epicentro costuma ser a Plaza Domino, na Avenida 15, sempre entre 19 e 23 horas. Como se trata de uma organização sem fins lucrativos, a programação inclui tour guiado a pé, gratuito e temático: o de maio terá foco histórico, com explicações sobre a própria 8th Street, que foi linha férrea, e sobre as origens cubanas dos habitantes da área.

Weintraub Observatory

miamisci.org

Localizado no Museu de Ciência de Miami, o observatório oferece sessões gratuitas de observação do espaço na primeira sexta-feira de cada mês, das 19 às 22 horas. A noite começa com um show no planetário. Em seguida, os visitantes podem ver planetas, estrelas, as quatro luas de Júpiter, os anéis de Saturno e a Via Láctea por meio do potente telescópio.

Museus

O Memorial do Holocausto (holocaustmmb.org), em Miami Beach, tem entrada sempre gratuita, mas um acervo difícil, como se pode prever. Boas ideias arquitetônicas, como o corredor que, iluminado pelo sol, forma uma espiral de luz natural, justificam a visita.

Para um acervo bastante especial da criação artística dos séculos 20 e 21 nos Estados Unidos, com foco na Flórida, o Museu de Arte de Miami (miamiartmuseum.org; US$ 8) tem entrada gratuita no segundo sábado de cada mês. Há narração de histórias para crianças, espetáculos musicais e tour guiados.

A Universidade Internacional da Flórida mantém um acervo mais voltado a estilo de vida e design - objetos, livros raros, móveis, pôsteres, cerâmicas - no seu ótimo museu Wolfsonian (wolfsonian.org; US$ 7), que não cobra entrada às sextas-feiras, das 18 às 21 horas.

Praias

miamiandbeaches.com

Não poderiam ficar de fora - afinal, relaxar à beira-mar está entre os principais programas dos turistas na cidade e as faixas de areia por lá têm boa infraestrutura. Na famosa Miami Beach estão South Pointe Park, com lindos jardins. South Beach, cartão-postal local, é ideal para o surfe e para ver e ser visto. Há boas opções de cafés e restaurantes ali. Em Haulover, roupas são opcionais. Sunny Isles tem como destaque o píer de pescadores construído em 1936. / MÔNICA NÓBREGA