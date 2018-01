Miami para adultos. Diversão 24 horas

Esqueça a Miami com orelhas de rato, sinônimo de aeroporto rumo aos parques da Disney: a cidade é pura diversão para adultos. Compras, bons restaurantes e azaração - com clima e sotaque latinos - são as principais atrações da muitíssimo mais interessante Miami para maiores. Canadenses e europeus consideram esse ponto da Flórida destino preferencial de ensolaradas praias. E, de fato, calor, umidade e corpos torneados - com a ajuda de silicone ou não - são constantes por lá. Mas a temperatura e a anatomia humana na areia não chegam a chamar a atenção do brasileiro. Ao contrário da organização das praias e dos speed boats, que rasgam a água ruidosamente com turistas em busca de emoção em alta velocidade. E das lojas de grife, dos carrões esportivos... Em tempo: os brasileiros estão em segundo lugar no ranking de visitantes da cidade (430 mil em 2007), perdendo justamente para os canadenses (560 mil). Entre as muitas Miamis para conhecer, comece por South Beach, um bom resumo da cidade. Ao caminhar na Ocean Drive e na Collins Avenue (aproveite porque na cidade de carros e scooters esse trecho é o mais amigável para pedestres), o déjà vu será inevitável. Afinal, a sensação é de que quase todos os filmes ambientados em Miami foram rodados ali. O trecho entre o Dade Boulevard e a 5ª Street, ou Art Deco District, merece dedicação. São 800 prédios pintados em tom pastel, que hoje abrigam restaurantes e lojas. À noite, com as luzes néon, a região forma o visual mais recorrente de Miami. Pelas ruas, pessoas com modelitos descolados e muitas tatuagens. Por falar em tatuagens, a cidade é um dos pólos da arte nos EUA. Fica em South Beach, por exemplo, o set do Miami Ink - no 1.344 da Washington Avenue. O estúdio ainda funciona, mas há uma infinidade de outros aqui e ali, para realizar na viagem o sonho de quem nunca teve coragem de fazer uma tattoo no Brasil. Se você gosta de agito, South Beach é um bom lugar para se hospedar. Hotéis como o Majestic, instalados em predinhos art déco à beira-mar, favorecem o cooper matinal. À noite, é só descer a curtir a boemia do bairro. O Design District, por sua vez, concentra lojas e escritórios de design. Ali é possível encontrar as últimas tendências em cadeiras, fogões e afins. Mas como essas são apenas algumas facetas da cidade, preparamos três roteiros: um esportivo, outro de compras e um terceiro que mescla curiosidades - que tal ver a casa do Versace? - e doses de cultura. Versões da Miami para adultos. Speed boat: 45 minutos por US$ 32 (R$ 75) na Thriller Miami; www.thrillermiami.com Majestic: diária a partir de US$ 100 (R$ 235); www.majestic-hotel-miami.com Viagem a convite do Greater Miami Convention & Visitors Bureau