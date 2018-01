Mil e uma atividades

Um conjunto de quatro lagos à margem da rodovia SP-225, no km 143, a 15 minutos de carro do centro de Brotas, abriga mais de 20 atividades para todas as idades. O lugar tem prainha, piscina, lanchonete, playground. É como um clube, mas com emoção. E ao ar livre.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aberto em 2010, o parque Aventurah! ocupa um antigo pesqueiro, daí sua estrutura em lagos. O maior e mais central deles concentra boa parte das atividades: é nas suas águas que o toboágua lança a criançada, que termina o voo na tirolesa, que se pratica stand up paddle, wakeboard e caiaque. Há também várias atividades secas: paintball, arco e flecha, parede de escalada, quadriciclo infantil. Por ser um espaço relativamente pequeno e controlado, quase tudo é aberto a crianças. Pode reservar um dia inteiro, principalmente se estiver sol.

Junto da portaria, o restaurante Tavolaro deixa um pouco a desejar nas refeições por causa da pouca variedade – as porções compensam mais. Mas o lugar é também uma ótima loja de souvenirs – souvenirs comestíveis. Há queijos, linguiças, salames, compotas, doces, pimentas, mel, quase tudo da região, quase tudo irresistível.

Quanto custa >Passaporte para 10 atividades, R$ 70 a R$ 90 (adulto), e R$ 35 a R$ 45 (criança de até 10 anos). Ingresso econômico, sem atividades, R$ 22: aventurahbrotas.com.br.