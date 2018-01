Milão, Los Angeles, Antuérpia

São mais de 150 lojas. Ao lado fica a imponente sede do grupo Giorgio Armani (armani.com) - leia-se da mais fina alta costura a jeans e itens de decoração.

Os preços fazem jus ao status dos vendedores e dos clientes: moradores endinheirados, turistas não necessariamente. A estes, a dica é esperar pelas liquidações (ou saldi), a partir de 6 de janeiro. Pode ser a chance.

Perto do Duomo, a loja da Ferrari (store.ferrari.com) é uma das mais concorridas da marca no mundo.

/ FELIPE MORTARA

Não basta ter grife, é preciso transpirar exclusividade. E isso, nem os ônibus de city tour que volta e meia despontam na paisagem conseguem tirar dos destinos de compras mais chiques do planeta.

Quando passam, os ônibus turísticos levam uma pitada de vida real à Rodeo Drive (rodeodrive-bh.com), em Beverly Hills. No restante do tempo, sandálias de quatro dígitos, óculos de sol gigantes, um ou outro paparazzo e Bentleys e Maserattis compõem o clima do boulevard mais chique da Califórnia, habitué de listas das ruas mais elegantes do planeta.

São três quadras de realeza fashion, de Valentino a Cavalli, de Chanel a Prada. Vitrines grandes, envidraçadas e minimalistas como convém a uma loja de luxo guardam um, no máximo dois manequins, em modelos cujo preço só se descobre lá dentro. Não há promoção no horizonte. O que atrai clientes são eventos vips como a recente reabertura da joalheria Van Cleef & Arpels, com espetáculo de dança do coreógrafo Benjamin Millepied, também conhecido como marido da atriz Natalie Portman. No extremo da via está o Hotel Wilshire (hotelwilshire.com), que o mundo viu como castelo para o conto de fadas vivido entre Julia Roberts e Richard Gere em Uma Linda Mulher (1990). / M.N.

Em 1986, um grupo de estilistas, conhecidos como "os seis de Antuérpia", desembarcou em Londres chamando a atenção do mundo fashion. A cidade belga, famosa pela produção de diamantes, fez brilhar os olhos do mundo com suas criações têxteis.

Na Meir, a principal rua de comércio na cidade, fechada aos carros, estão as lojas de Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Dirk van Saene, Walter van Beirendonck e Marina Yee, cinco dos integrantes do grupo. O sexto e mais famoso, Dries van Noten, tem sua loja-conceito perto do Museu de Moda (momu.be). A coleção vai do renascentismo francês a vanguardistas como o festejado designer local Martin Margiela (maisonmartinmargiela.com).

/ F.M.