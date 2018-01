Miniveneza entre os fiordes

O sol só saía às 10 horas, mas às 16 horas tudo ficava escuro. À noite, por causa do vento, a sensação térmica chegava a 10 graus negativos. Motivo para se aquecer com Steinhaeger. E, depois, esperar a cortina de luzes da aurora boreal aparecer no céu.

As atrações. Alesund é uma pequena Veneza, com casinhas beira-mar, em estilo art nouveau. Trondheim, a primeira capital da Noruega, impressiona com sua catedral gótica. As cidades de embarque e desembarque, Bergen e Kirkenes, merecem dois dias de visita cada.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Roteiros em branco e azul

HIMALAIA - Everest visto de frente

SUÉCIA - Quarto que derrete no calor

CANADÁ - Show de cores

ALASCA - Um verão repleto de blocos de gelo

CHILE E ARGENTINA - Na Patagônia selvagem

ANTÁRTIDA - Entre icebergs e pinguins

Melhor época. Há cruzeiros pelos fiordes o ano todo.

Quanto custa. Rota de sete dias por partir de 8.785 coroas norueguesas (R$ 2.685), sem aéreo. Informações: http://www.hurtigruten.com/.