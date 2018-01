Miragens, não. São oásis de verdade

O 4X4 avança ligeiro em direção ao deserto e deixa Tozeur, o oásis da Tunísia, para trás. A areia predomina cada vez mais na paisagem, até que os olhos distingam somente céu e uma imensidão branca. E assim, sem mais nem menos, nem uma placa de boas-vindas, você se dá conta de que está no Saara.

Placas advertem: dromedários selvagens vivem livres na região e podem cruzar a estrada

Rodamos pouco mais de dez minutos até chegar à primeira parada: Oung Jemel, outra locação de George Lucas para os dois primeiros episódios de Star Wars. A cidade cenográfica permanece lá e leva os fãs da série ao delírio. Ao redor, comerciantes de todas as idades tentam vender colares e pedras conhecidas como rosas do deserto. Caso o visitante não queira comprar, eles pedem canetas ou doces de presente, itens que dificilmente são encontrados na região. Retratos de uma localidade pobre e com poucos recursos além do turismo.

A viagem continua pelo deserto, numa espécie de rali light, até chegar à estrada de asfalto. Placas avisam do risco de dromedários cruzarem a pista - e valem o clique. Especialmente se você se deparar com alguns exemplares, selvagens, se alimentando em arbustos.

À frente surge uma ilha verde em meio ao deserto. É Chebika, cidade construída ao redor de um oásis. Parece coisa de desenho animado. Como num passe de mágica, o cenário inóspito dá lugar a altas tamareiras. O povoado original foi destruído em 1969 por, acredite, uma grande enchente. As ruínas ainda estão lá, hoje rodeadas de lojinhas de souvenirs.

Depois de atravessar a área repleta de ímãs de geladeira, pashminas e lenços coloridos, uma trilha pelas pedras leva ao oásis propriamente dito: um lago de águas verdes cercado por palmeiras. No calor forte, meninos aproveitam para se esbaldar sob o olhar invejoso dos turistas que, em massa, invadem o paraíso.

A Cordilheira do Atlas, cadeia de montanhas que marca a fronteira com a Argélia, a oeste, começa a ficar cada vez mais próxima. A estrada torna-se íngreme - fique atento para potenciais mirantes. Do alto tem-se dimensão da pequenez de Chebika em relação à imensidão do Saara. Antes de continuar a viagem, faça uma breve parada em Tamezret para observar a cachoeira que brota em meio à aridez da paisagem.

LAGO SALGADO

Depois de deixar o 4X4, é hora de seguir para Douz, mas não antes de mais uma parada para fotos. Afinal, não há como atravessar o Chott El Jerid, maior lago salgado do país, sem se encantar com o cenário. Em alguns pontos, comerciantes exibem barcos e esculpem camelos em sal, para chamar a atenção de quem cruza a estrada.

Espetáculo: acorde cedo para ver, do alto da duna, o nascer do sol

Do outro lado do lago, Douz conta com boa infraestrutura turística. Além dos estrangeiros, recebe muitos tunisianos para o Festival de Douz, que relembra tradições dos beduínos, os fundadores da cidade. A programação é repleta de eventos típicos, como corridas e exibições de dromedários.

Também em Douz você terá seu mico de turista básico, porém necessário: vestir uma roupa de beduíno e fazer o passeio de camelo, por 20 dinares (R$ 32). O trajeto é curto e pouco emocionante, mas vale pelo folclore e pelo incrível pôr do sol entre as dunas.

À noite, dispense o hotel e fique em um confortável acampamento no deserto: o Zaafran, por exemplo, tem tendas com antessala e pesados cobertores para suportar o frio intenso da madrugada. Ou chalés, protegidos das baixas temperaturas, mas sem o mesmo charme.

SHOW NATURAL

Depois do jantar, coloque cachecol, luvas, touca, um casaco bem quente e siga para a área natural do deserto. Sem as luzes da cidade é possível observar um céu tão estrelado quanto os vistos nos planetários - e se cansar de tanto contar estrelas cadentes. Mas não durma muito tarde. Afinal, você terá outro show bem cedo: o nascer do sol no Saara.

Assim que os primeiros raios aparecem é como se as areias começassem a ser tingidas de tonalidades que se transformam pouco a pouco. O céu ganha um colorido que mistura azul, laranja e tons rosados.

Conforme o sol fica mais alto surgem novas cores, nuances ainda mais intensas. Uma experiência simplesmente inesquecível.

